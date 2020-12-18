“ازمة الكهرباء” بالعراق “تتفاقم” وشتاء إيران يشدد “الخناق”: انخفاض صادرات الغاز “يطفئ الاضواء” في بغداد والمحافظات

2020/12/18 | 16:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، فقدان 6 آلاف ميكاواط، بسبب تخفيض تجهيز الغاز الايراني، مؤكدة مضيها بإنجاز مشروع الجباية الالكترونية خلال العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، بحسب التلفزيون الرسمي، إن “الوزارة وجهت دعوات لبعض الشركات العالمية في موضوع الجباية الالكترونية”، لافتاً إلى أن “الوزارة عاكفة على أن تدرس تلك العروض التجارية والفنية المقدمة بغية الإحالة ،وأن التوجيهات الحكومية الصادرة لوزارة الكهرباء بالمضي في مشروع الجباية الالكترونية ،ربما ستمضي بهذا المشروع السنة المقبلة”.

وأوضح موسى أن “المنظومة الوطنية فقدت 6000 ميكا واط بسبب تخفيض تجهيز الغاز الإيراني الأمر الذي انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء”، مبيناً أن “العديد من الوحدات التوليدية دخلت قيد الصيانة الدورية والاضطرارية بهذا التوقيت من السنة بغية الاستعداد لاستقبال فصل الصيف لكون هناك زيادة على الطلب “.

وأشار إلى أن “الوزارة لديها محطات جديدة بغية ادخالها للمنظومة كمحطة الجالسية والناصرية المركبة والسماوة المركبة ،وأيضاً هناك محطات ثانوية ستدخل إلى الخدمة قريباً لفك الاختناقات ،وأيضا زيادة في ساعات التجهيز”، مؤكداً أن “انخفاص الغاز أثر بشكل كبير على عمل محطات الإنتاج ،وقد طرح الموضوع على رئيس الوزراء ،وقد وجه وزارة النفط بتعويض الوقود السائل، الا ان هذا التعويض ومن خلال اطلاقات الوقود السائل من قبل وزارة النفط غير كافية لتشغيل المنظومة بشكل متكامل أو مرضي”.

كم تصدر ايران للعراق من الغاز ؟

في 7 ايلول/ سبتمبر الماض، أفاد المدير التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية حسن منتظر تربتي، بأنه في ضوء توسيع حقل بارس الجنوبي وزيادة انتاج الغاز في البلاد، فقد سجلت صادرات الغاز الايراني زيادة بنسبة 88 بالمائة في غضون 7 أعوام مضت.

وخلال مراسم تدشين مشاريغ غازية بمحافظة كرمانشاه، أشار تربتي إلى أن عائدات العملة الأجنبية المتعلقة بصادرات الغاز والديزل والمازوت خلال السنوات العشر الماضية، بلغت 10 مليارات دولار، منوهاً إلى أن هذه العائدات لاتزال قائمة اليوم.

وأوضح أن توسيع حقل بارس الجنوبي، وبدء توريد الغاز إلى العراق حقق زيادة بنسبة 88 بالمائة في حجم صادرات هذا المنتج الايراني اليوم، مقارنة بالسنوات السبع الماضية.

وتعتمد صادرات الغاز الإيراني يومياً على الكميات المحددة من جانب المستوردين؛ فتركيا تستورد نحو 30 مليون متر مكعب، بينما يستورد العراق وفق الاتفاق الموقع معه 55 مليون متر مكعب من هذا المنتج الإيراني، وفقاً لتربتي.

يشار إلى أن المعدل اليومي لصادرات الغاز الإيراني خلال موسم الصيف الحالي بلغ 75 مليون متر مكعب.

وفي نيسان 2020، نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية، مهدي جمشيدي دانا، القول إن صادرات إيران من الغاز إلى العراق تبلغ 32 مليون متر مكعب يوميا.

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