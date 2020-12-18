وزير الموارد المائية ممثلاً عن الكاظمي في المفاوضات مع تركيا بشأن ملف المياه

2020/12/18 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، وزير الموارد المائية مهدي الحمداني ممثلا عنه في التباحث بشأن ملف المياه مع الجانب التركي.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 كانون الاول 2020)، أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء في تركيا، قرر الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي".

وأضاف البيان أن "وزير الموارد المائية أعلن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".

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