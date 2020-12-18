 ارتفاع حجم الإنفاق على ألعاب الهواتف في 2020 إلى 59 مليار دولار

2020/12/18 | 16:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

كشف تقرير حديث، عن ارتفاع حجم الإنفاق على ألعاب الهواتف في عام 2020.

أفاد تقرير موقع “سينسور تاور”، بأن إنفاق اللاعبين حول العالم على ألعاب الأجهزة المحمولة، ارتفع بنسبة %25.7 على أساس سنوي في عام 2020 إلى ما يقرب من 58.7 مليار دولار.

كما زادت إيرادات ألعاب الهاتف المحمول هذا العام، بسبب جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي أدت إلى بقاء سكان العالم في المنازل لفترات طويلة والبحث عن وسائل الترفيه.

وكشف التقرير أن إنفاق اللاعبين من خلال متجر أبل “App Store”، على ألعاب الأجهزة المحمولة، ارتفع بنسبة %25.3 على أساس سنوي حتى الربع الثالث في عام 2020 إلى ما يقرب من 35.2 مليار دولار.

وزاد إنفاق اللاعبين من خلال متجر جوجل “Google Play”، بشكل أسرع قليلا، إذ ارتفع بنسبة %26.3 على أساس سنوي إلى 23.5 مليار دولار.

يشار إلى أن عام 2019، شهد زيادة في نسبة الإنفاق على ألعاب الهواتف تقدر بـ%17.5 على أساس سنوي، حيث بلغ حجم الإنفاق ما يقرب من 46.7 مليار دولار.انتهى 25

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