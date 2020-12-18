وزير الثقافة يدعو الى الضغط على كتلة كردية لتمرير {اليوم الوطني}

2020/12/18 | 16:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا وزير الثقافة، حسن ناظم، الى الضغط على كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لتمرير مقترح قانون اليوم الوطني في مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.

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