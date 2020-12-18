فريق اسباني يعلن اصابة حارسه بكورونا

2020/12/18 | 16:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة حارسه الكرواتي إيفو غربيتش البالغ 24 عاما بفيروس كورونا المستجد.

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