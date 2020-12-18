2020/12/18 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

انتهت مباراة الشرطة و نفط ميسان، اليوم الجمعة، بالتعادل الايجابي 1-1 بينما تغلب الكهرباء على القاسم بهدف نظيف، فيما تعادل أمانة بغداد امام الصناعات الكهربائية من دون اهداف.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" التعادل الايجابي 1-1 فرض كلمته على مباراة الشرطة ونفط ميسان التي اقيمت على ملعب ميسان الاولمبي في إطار مباريات الاسبوع التاسع من الدوري الممتاز بكرة القدم".

واضاف ان" التعادل السلبي خيم على نتيجة مباراة الصناعات الكهربائية وامانة بغداد، فيما واصل فريق الكهرباء التوهج بالدوري العراقي، بعد تحقيقه الفوز الثاني توالياً، بعد تغلبه على فريق القاسم بهدف نظيف سجله اللاعب احمد محمود بالدقيقة 73 من عمر المباراة، ليصل الكهرباء للمركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما بقي فريق القاسم بالمركز الثامن عشر برصيد ست نقاط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتعادل مع نفط ميسان.. والكهرباء يهزم القاسم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتعادل مع نفط ميسان.. والكهرباء يهزم القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).