الكاظمي يسمي مبعوثا له إلى تركيا.. ويحدد مهامه

2020/12/18 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تسمية وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي، فيما أكد الحمداني، التوصل لاتفاق مع انقرة للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 كانون الاول 2020)، انه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي".

وأضاف البيان، انه "وفي نفس السياق أعلن وزير الموارد المائية عن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم 2021/1/15 للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء، والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".

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