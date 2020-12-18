المصانع البريطانية تشهد انخفاضا أقل في الطلبيات خلال ديسمبر

2020/12/18 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مسح اليوم أن انخفاض طلبيات المصانع البريطانية تراجعت وتيرته في ديسمبر الجاري إذ أعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانية لمكافحة انتشار كورونا.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعات البريطاني لدفاتر الطلبيات الشهرية بقطاع الصناعات التحويلية إلى -25 من -40 في نوفمبر الماضي، وهي أقوى قراءة في عشرة أشهر.

وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” لخبراء في الاقتصاد أشار إلى قراءة عند -34.

وقالت آنا ليتش نائبة كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد: “توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل في أن أوضاع شركات الصناعات التحويلية ستتحسن في الأشهر المقبلة”.

وأضافت “يجب على الحكومة أن تفعل ما تستطيع لدعم الشركات خلال الشتاء، بينما يظل الطلب يعتريه الاضطراب بسبب قيود كوفيد”.

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