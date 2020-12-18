كورونا امريكا لا يستسلم... وفاة اكثر من 3 الاف واصابة 230 في يوم

2020/12/18 | 17:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 3.2 ألف وفاة و230 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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