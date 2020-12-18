2020/12/18 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن تسمية وزيرها مهدي رشيد الحمداني ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع الجانب التركي.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أنه “على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية في اجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي”.

وقال الحمداني بحسب البيان، إنه “تم التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم ٢٠٢١/١/١٥ للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عن الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عن الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).