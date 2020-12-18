فليك يعترف بإحباطه بعد تتويج كلوب

2020/12/18 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهر هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، رد فعله لأول مرة بعد خسارته جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020، خلال حفل جوائز الفيفا السنوي، أمس الخميس.

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