الحشد الشعبي يكشف حقيقة هجوم” بسطاملي” في صلاح الدين

2020/12/18 | 17:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ صلاح الدينكشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن حقيقة الهجوم على قرية محررة في صلاح الدين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قطعات ونقاط المرابطة للحشد الشعبي في حالة استنفار تام منذ 48 ساعة بسبب كثافة الضباب تحسبا لاي اعتداء ارهابي من قبل داعش يستغله من خلاله سوء الاجواء المناخية لسن هجمات بهدف زعزعة الامن والاستقرار الداخلي”.واضاف الحسيني،ان” نقاط مرابطة في محيط قرية بسطاملي في اطراف امرلي شرق صلاح الدين ردت بالتمشيط بالاسلحة والخفيفة والمتوسطة على اطلاقات نارية محدودة قريبة من نقاطها كاجراء احترازي بسبب كثافة الضباط مؤكدا بان التمشيط استمر بعض الوقت وانتهى دون اي اصابات”.واشار الحسيني الى ان” النقاط لم تتعرض لاي هجوم مباشر بل اطلاق النار تم كاجراء وقائي تحسبا لاي طارى مؤكدا بان الوضع تحت السيطرة في ظل حالة استنفار مستمرة بسبب سوء الاجواء المناخية”.وتشهد قواطع الحشد الشعبي حالة استنفار بسبب سوء الاجواء المناخية السيئة المستمرة منذ يومين”انتهى 25 ف

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