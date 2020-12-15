مقتل وإصابة نحو 35 مدنيا باستهداف تجمع ديني في أفغانستان

2020/12/18 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، الجمعة، مقتل وإصابة نحو 35 مدنيا على الأقل، بانفجار دراجة نارية مفخخة وسط البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، (18 كانون الاول 2020)، أن "15 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف اليوم الجمعة تجمعا دينيا في محافظة غزني وسط البلاد".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، طارق أريان، أن "الدراجة انفجرت أمام منزل في إحدى قرى منطقة كيلان أقيمت فيه مراسم تلاوة القرآن الكريم".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي على خلفية تصعيد العنف في البلاد، رغم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عقود.

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