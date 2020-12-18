استعدادا للإنتخابات المبكرة.. مفوضية الانتخابات تلتقي ممثل شركتين

2020/12/18 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استعرضت مفوضية الانتخابات، الجمعة، الاجهزة والمعدات الالكترونية الانتخابية مع شركتي ميرو واندرا سعيا من مجلس المفوضين على إجراء الانتخابات المقبلة بإستخدام اجهزة انتخابية على اعلى مستوى من الدقة والامان.

وذكر المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان، اليوم (18 كانون الاول 2020)، انه "تم عقد لقائين منفصلين مع شركتي (اندرا الاسبانية الخاصة بطباعة ورزم ونقل بطاقة الناخب البايومترية و ميرو الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الالكتروني وتسريع النتائج) لاستعراض نماذج عن الاجهزة والمعدات الانتخابية المقترح استخدامها ليتسنى دراسة آلية عملها واختيار الافضل منها ".

واضاف، ان "اللقاء الاول عقد مع شركة اندرا الاسبانية من قبل رئيس واعضاء مجلس المفوضين بحضور ممثل عن بعثة الامم المتحدة في العراق والفريق الفني من دائرة العمليات في مقر المفوضية بتاريخ 16 / 12 /2020 استعرضت الشركة من خلاله جهاز لوحي (Tablet device يستخدم لعملية التسجيل البايومتري للناخبين بالاضافة لإمكانية استخدامة للتحقق من هوية الناخبين يوم الاقتراع".

واوضح، ان "اللقاء الثاني اجري من قبل رئيس مجلس المفوضين (جليل عدنان خلف ) مع شركة ميرو الكورية بحضور (امير اراين) مدير مكتب المساعدة الانتخابية لبعثة الامم المتحدة في العراق (UNAMI) في مقر المفوضية يوم امس الخميس، تضمن اللقاء عرضا للاجهزة والمعدات الانتخابية التي تقوم الشركة بتصنيعها مع تقديم شرح مفصل عن مواصفاتها وآلية عملها ، كما تضمن العرض اجهزة صممت خصيصا لناخبي الخارج الذي نص القانون على ان تكون عملية التصويت باستخدام البطاقة البايومترية حصرا كونها صممت بتقنية ومواصفات عالية تضمن أمن ونزاهة سير العملية الانتخابية ولها امكانية علي اتمام عملية التسجيل البايومتري ومطابقة بيانات الناخبين والتأكد من صحتها ومن ثم اصدار البطارقة البايومترية بفترة وجيزة".

وتابع، انه "خلال اللقائين طرحت على الشركتين العديد من الاسئلة الفنية ذات الصلة عمل الاجهزة المعروضة وعن مميزاتها وادامتها وصيانتها إضافة الى الفترات اللازمة لتدريب الكوادر العاملة عليها، كذلك الاستفهام حول مدى قدرة الشركات على تطوير اجهزة التحقق المستخدمة في الانتخابات السابقة بما يتلائم مع المتغيرات التي طرأت على قانون الانتخابات الجديد للاستفادة منها في عملية التسجيل البايومتري إضافة الى عملية التحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع لضمان وشفافية الانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في حزيران المقبل".

ا.ح

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