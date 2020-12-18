 بايدن على خطي المفاوضات التركية والإيرانية

2020/12/18 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرق الأوسط سيكون ثالث أو حتى رابع الأولويات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بعد الحد من نفوذ الصين، رص التحالف الأوروبي والتعاطي مع روسيا، إلا أن أفق المفاوضات مع كل من تركيا وإيران يلوح على أجندة البيت الأبيض في ملفات المنطقة.

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