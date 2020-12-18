ابطال مفعول 20 عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية في المناطق الصحراوية بالانبار

2020/12/18 | 17:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 20 عبوة بعملية امنية استباقية في المناطق الصحراوية الغربية للمحافظة.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة وادي حوران باتجاه المناطق الصحراوية غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 20 عبوة ناسفة محلية الصنع “.

واضاف ان” القوات الامنية داهمت المناطق المستهدفة بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بوجود عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العبوات المضبوطة دون تسجيل أي اصابات بشرية او مادية “.



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