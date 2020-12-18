الناخبون يمنحون بايدن النصر، لكن التوترات السياسية في أمريكا مستمرة - عادل حبه

2020/12/18 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم فلاديمير پروخفاتيلوفترجمة عادل حبهالانقسام بين أمريكا بايدن وأمريكا ترامب أعمق من أي وقت مضى في هذا البلدفي الرابع عشر من كانون الأول ، انتخبت الهيئة الانتخابية الأمريكية جوزيف بايدن رئيساً للولايات المتحدة.



ومع ذلك، فإن القول بأن حمى ما بعد الانتخابات في أمريكا قد خفت، سيكون ضرب من قبيل المبالغة.



وعلى وجه الخصوص، كانت علامات هذه الحمى هروب الشركات ذات التكنولوجيا المتقدمة، التي ك ......





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