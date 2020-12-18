العراق بوابة الفكر ومفتاح المعرفة. - مظهر محمد صالح

2020/12/18 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح العراق بوابة الفكر ومفتاح المعرفة.د.مظهر محمد صالحقبل ان تغلق ابواب دنيا عامنا الحالي ،الذي تكلل بالنكبات، تراءت امامي دنيا جديدة من المعاني والمثيرات خط بصمتها كاتبان عراقيان هما عقيل الخزعلي وحسين العادلي .انها حوارات نهاية العام التي كتبت باقلام اللهب البارد وهي تلامس جدران العقل واعماقه ومحيط النفس وخباياها لما جال في خاطرهما من حكمة ومعرفة حياتية استوفت الفراسة العراقية فيهما امتحان ......





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