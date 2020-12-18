جونسون يقر بصعوبة مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست

2020/12/18 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبلاده صعبة مشيرا إلى أنه يتوقع تنازلات من بروكسل.

وأضاف جونسون في تصريحات صحافية خلال زيارة لبولتون شمالي إنكلترا ان بابنا مفتوح وسنستمر بالمباحثات.



ومع ان الوضع يبدو صعبا فثمة هوة ينبغي ردمها فقد بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح اصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئا ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة.

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