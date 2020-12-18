الكاظمي يسمي وزير الموارد المائية ممثلاً عنه في مباحثات المياه مع تركيا

2020/12/18 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الموارد المائية تسمية وزيرها مهدي رشيد الحمداني ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع الجانب التركي

وذكرت الوزارة في بيان أنه على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية في اجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا قرر رئيس مجلس الوزراء تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوة بالجانب التركي … ونقلت الوزارة عن الحمداني قوله إنه تم التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع منتصف الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة .

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