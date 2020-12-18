نائب عن سائرون بشأن الاتفاقات مع كردستان: الكتل السياسية على المحك

2020/12/18 | 17:48 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، ان الجميع مع اتفاق جديد مع اقليم كردستان يضمن الحقوق للمواطنين في البلاد بشكل عام.

وقال الشمري، في بيان، ان “عدم التزام سلطات الاقليم باي اتفاق سابق وضع الجميع من نواب وكتل وقوى سياسية على المحك امام جمهورهم”، متسائلا “الى متى نتفق والطرف المقابل لايلتزم؟”.

واضاف الشمري، ان “عدم التزام الاقليم بالاتفاقات السابقة وخاصة بعدم منع دخول البضائع والمنتجات والتي لها فائض في البلاد وغيره امر يؤخر الوصول لاتفاق جديد”.

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