التحالف يعلن ردع 25 قياديا في داعش بالعراق وسوريا

2020/12/18 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 53 عملية ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو في تغريده على تيوتر، إن "شركاءنا في العراق وسوريا نفذوا في الأسابيع الثلاثة الماضية، 53 عملية ضد داعش، وإستطاعوا ردع 25 قياديًا في داعش و32 إرهابيًّا من إرتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين".

وينفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عمليات جوية مستمرة ضد أوكار تنظيم داعش في عدد من محافظات العراق، وكذلك في سوريا بهدف القضاء على التنظيم ومنعه من شن اية عمليات في البلدين.

PUKmedia متابعة

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