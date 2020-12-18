المالية النيابية تتحدث عن اجراءات حول سعر الدولار واستقطاعات الرواتب

2020/12/18 | 17:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ذكرت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان "البنك المركزي سيتخذ إجراءات بشأن سعر صرف الدينار".

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