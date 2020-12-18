وفاة نائب في الدوما الروسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا

2020/12/18 | 17:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن زعيم "الحزب الشيوعي" الروسي غينادي زيوغانوف اليوم الجمعة، أن عضو مجلس الدوما ونائب رئيس الحزب الشيوعي فاليري شورتشانوف توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

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