“تعكسب” اول برنامج مسابقات في الصوم في شوارع بعشيقة وبحزاني

2020/12/18 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر ظهر برنامج مسابقات في شوارع بعشيقة وبحزاني تحت مسمى “تعكسب” لأول مرة في صيام ايزي.“هفال الشيخ” مقدم برنامج تعكسب في تصريح لــ “ايزيدي 24” يوضح أنه “اولا اسم البرنامج معناه “تعال اربح” وهو عبارة عن اسئلة معلومات عامة عن بعشيقة وبحزاني وكلمات قديمة لإثراء المواطن بمعلومات جديدة، وتذكيره بالتراث …

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