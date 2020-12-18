2020/12/18 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

79 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الجمعة، ان عدم التزام اقليم كوردستان بالإتفاقات السابقة يؤخر توصل بغداد واربيل لإتفاق جديد.

وذكر الشمري في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 كانون الاول 2020)، ان "الجميع مع اتفاق جديد مع اقليم كردستان يضمن الحقوق لاهلنا في البلاد بشكل عام، لكن عدم التزام سلطات الاقليم باي اتفاق سابق وضع الجميع من نواب وكتل وقوى سياسية على المحك امام جمهورهم".

واضاف متسائلا، "الى متى نتفق والطرف المقابل لايلتزم"؟ واضاف الشمري ان: "عدم التزام الاقليم بالاتفاقات السابقة وخاصة بعدم منع دخول البضائع والمنتجات والتي لها فائض في البلاد وغيره امر يؤخر الوصول لاتفاق جديد".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف سبب تأخر الاتفاق مع اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف سبب تأخر الاتفاق مع اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).