ساحة اعتصام كربلاء تخلو من خيم المتظاهرين (فيديو)

2020/12/18 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة اعتصام كربلاء، الجمعة، رفع

آخر خيمة من خيم المعتصمين، فيما قام

المعتصمون بتنظيف وصبغ ساحة التربية

وهو المكان الرسمي للاعتصام الذي استمر

لمدة 400 يوم.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن احد

ال

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