2020/12/18 | 18:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي العراقي سيتخذ إجراءات بشأن سعر الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الصفار قوله، إن “مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب، وقد أثر ذلك في وضع السوق وفي نفسية المواطن”.

وأضاف، أن لجنته “اجتمعت بمحافظ البنك المركزي (مصطفى غالب)، وأن هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها المحافظ”، مشيراً إلى أن اللجنة المالية النيابية “متواصلة في متابعة الأمر، وبانتظار وصول مشروع الموازنة (إلى البرلمان) حتى يكون لديها الرأي الخاص في هذا الشأن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات جديدة يتخذها البنك المركزي بشأن سعر صرف الدولار 7 SKY TV.

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