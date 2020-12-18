التشريع المالكي في مرآة التاريخ المغربي - يوسف رزين

2020/12/18 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_رزين عاش المغاربة منذ العصر الوسيط الى الآن أطوارا متتالية من القيام و الانهيار لدولتهم دون قدرة منهم على التحكم بمسارها و منعها من السقوط مع ما يستتبع ذلك من مآس مروعة.



هذه المآسي و هذا الخوف من السقوط المدوي للدولة و غرقها في اتون الحرب الاهلية و المجاعة و الطاعون المتكرر باستمرار هو ما يقض مضجع المؤرخ و يسلب النوم من عينيه و يدفعه الى البحث المتواصل عن اسباب هذا الانهيار و طرق تجنبه.



صحيح انه كانت ه ......





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