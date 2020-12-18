غرامشي وشرعنة الوعي الزائف - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/18 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي ملخص حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى العلاقة بين ما يسميهم غرامشي «خبراء الشرعنة» وبين صناعة الدعاية السوداء «البروباغندا» التي تقوم بها وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن التعريب الأكثر قرباً من الوعي المفهومي واللغوي عربياً لمن نعتهم غرامشي «بخبراء الشرعنة Legitimation Experts» هو « ......





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