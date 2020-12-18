ضرورة رأسمالية العصابات (نحو نفي نظرية -رأسمالية الدولة- السوفيتية) - حسين علوان حسين

2020/12/18 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين في أطار تفنيد نظرية "رأسمالية الدولة للاتحاد السوفيتي" السخيفة التي تفشل تماماً في التفسير العلمي للكيفية التي يمكن أن تتواجد فيها الرأسمالية بدون وجود طبقة الرأسماليين المالكين لوسائل الإنتاج ، و بدون وجود آلية السوق الحرة و المنافسة ، و بدون اشتغال قانون القيمة و بالتالي فائض القيمة لتخليق رأس المال في السوق و مراكمته ، و بدون وجود الدولة الرأسمالية التي تحمي بقوانينها حقوق الرأسماليين في ملكية ......





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