موجة باردة

2020/12/18 | 18:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة ان الموجة الباردة تدخل العراق يوم غد محذرا من انعدام الرؤية بسبب الضباب.

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