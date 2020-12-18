بالصور.. بنتفيذ من العتبة الحسينية.. قرب افتتاح مستشفى برطلة في نينوى

2020/12/18 | 18:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة ،الانتهاء من انجاز مستشفى برطلة وقرب افتتاحة بسعة (١٢٠ ) سرير بمحافظة نينوى والمنفذ من العتبة الحسينية المقدسة.

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