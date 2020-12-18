لجنة نيابية تكشف عن تفاصيل تقريرها بشأن أداء الحكومة

2020/12/18 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تقريرها بشأن أداء الحكومة.

قال عضو اللجنة ناصر تركي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي يتضمن مجمل البرنامج الذي تحدث عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووعد بإنجازه".

وأوضح تركي أنه "سيتم دراسة كل فقرة من فقرات البرنامج ومعطياتها وإنجازها وأهميتها من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف ان "جميع الفقرات سوف تدرس من أجّل إعطاء نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت به الحكومة"، مبينا أن " اللجنة ستعطي نسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وان هذه النسبة ستعلن عبر وسائل الإعلام مع نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب".

وفي وقت سابق، نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، جدول أعمال جلسة يوم غد السبت، والمتضمن تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

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