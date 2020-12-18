إقليم كوردستان يعلن موقف جائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/12/18 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و215 اصابة اضافية، و256 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 كانون الاول 2020)، إنها "اجرت 4149 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1514 أربيل، 250 السليمانية، 2331 دهوك، صفر حلبجة، 54 كرميان، صفر رابرين".

وأضاف البيان، ان الوزارة "شخصت 215 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 47 اربيل ، 45 السليمانية، 114 دهوك، صفر حلبجة، 9 كرميان، صفر رابرين".

وأشار الى "تعافي 256 مريضا بالجائحة وكما يأتي: 114 اربيل ، 12 السليمانية، 114 دهوك، 4 حلبجة، 12 كرميان، صفر رابرين".

ولفت البيان، الى "وفاة 8 مصابين بالوباء وكالاتي: 2 اربيل ، 3 السليمانية، 1 دهوك، 1 حلبجة، 1 كرميان، صفر رابرين".

وبهذا يصل اجمالي الاصابات منذ تفشي الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان 101387 اكتسب من بينهم 66120 الشفاء التام، فيما توفي 3328 مصابا.

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