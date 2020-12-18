كورونا يخلص إيطاليا من أشهر سفاح

2020/12/18 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودت جائحة فيروس كورونا المستجد بحياة

دوناتو بيلانسيا، أحد أشهر القتلة

السفاحين في إيطاليا، والذي راح ضحية

جرائمه البشعة 17 شخصا.

وكان بيلانسيا يقضي ما مجموعه 13 حكما

بالسجن مدى الحياة، لسلسلة من جرا

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