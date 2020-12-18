إبقاء الناشط التركي عثمان كافالا قيد التوقيف

2020/12/18 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في اسطنبول، الجمعة، بإبقاء الناشط التركي عثمان كافالا في السجن في ختام الجلسة الأولى من محاكمة جديدة بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل في 2016.

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