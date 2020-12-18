التعادل السلبي يخيم على مواجهة الميناء والزوراء

2020/12/18 | 18:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة الميناء والزوراء في اطار مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي عصر اليوم الجمعة.ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك لتنتهي المواجهة سلبياً من دون أهداف.

وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 15 في المركز الثاني، فيما اصبح رصيد الميناء 10 نقاط في المركز الرابع عشر.



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