موعد قريب “جدا” لتسليم الدول الفقيرة لقاح كورونا

2020/12/18 | 18:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021، وفقا لـ”الفرنسية”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن هذه الآلية المسماة “كوفاكس” (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) “حصلت على قرابة ملياري” جرعة.

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