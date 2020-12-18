الخطوط العراقية تحقق 18 مليون دولار أرباحا خلال ديسمبر

2020/12/18 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، إن الخطوط الجوية حققت أكثر من 18 مليون دولار أرباحاً هذا الشهر.وأوضح الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة أن التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة.

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