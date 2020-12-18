2020/12/18 | 18:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسقط فلسطينيون طائرة دون طيار “درون” إسرائيلية خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت القناة العبرية “السابعة”، مساء اليوم الجمعة، بأن فلسطينيين أسقطوا طائرة دون طيار، من نوع “درون” تقوم بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع”.

وأضافت أنه “لا يوجد تخوف إسرائيلي من تسرب أي معلومات من الطائرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلسطين..



إسقاط طائرة إسرائيلية “درون” في رام الله 7 SKY TV.

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