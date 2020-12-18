الميناء يتعادل سلبياً مع الزوراء في الدوري الممتاز

2020/12/18 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

فرض التعادل السلبي كلمته على مباراة الزوراء والميناء في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،إ ن" نتيجة مباراة فريق النوارس والسفانة انتهت بالتعادل السلبي والتي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة ".

وكانت الجولة التاسعة قد شهدت اليوم فوز الكهرباء على القاسم، وتعادل الشرطة ونفط ميسان، والصناعات وامانة بغداد".

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