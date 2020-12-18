2020/12/18 | 18:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 06:39 مساءً

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البرلمان يستمع لتقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي غدا

يستمع مجلس النواب يوم غدا السبت، الى تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي والخاص بتقييم تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي.

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