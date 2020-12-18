الانبار: استقرار الاوضاع الامنية ساهم في افتتاح عدد من المصارف الاهلية لتدعيم الاقتصاد

2020/12/18 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الجمعة، بان المحافظة شهدت افتتاح عدد من المصارف الاهلية لتدعيم العملية الاقتصادية نتيجة استقرار الاوضاع الامنية .

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” مدينة الرمادي شهدت افتتاح مصرف التنمية الدولي وذالك لقناعة المصارف الاهلية بأهمية المحافظة اقتصاديا ولما تتمتع به من استقرار امني وسياسي اعطى طابع لدى رؤوس الاموال الى افتتاح عدد من المصارف الاهلية في المحافظة بالتزامن مع انطلاق عمليات اعمار كبيرة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية “.

واضاف ان” افتتاح مصارف اهلية سوف يساهم في جذب شركات الاستثمار للعمل في عموم مدن الانبار ، مبينا ان” من اهم انتعاش الواقع الاستثماري في المحافظة جذب رؤوس الاموال لافتتاح مصارف اهلية رصينة لتقوم بمهام استلام الاموال من الخارج والايداع وعمليات مصرفية اخرى “.

يشار الى ان شركات استثمارية محلية واجنبية زارت الانبار واكدت على وجوب افتتاح مصارف اهلية لرصينة في المحافظة “.



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