بينهم منتحل لصفة ضابط.. مبتزون وسراق في قبضة شرطة بغداد

2020/12/18 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

الجمعة، القبض على عدد من المتهمين

بجرائم الابتزاز الالكتروني والسرقة في

بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوكالة، انه "تم القاء

القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط

برتبة ملازم

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