وفاة رئيس أفريقي سابق من جراء كورونا

2020/12/18 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس البوروندي السابق بيار

بويويا في باريس بوباء كوفيد-19 عن 71

عاما، بحسب ما أفاد عدد من أقاربه وكالة

فرانس برس الجمعة.

وقال أحد أفراد أسرته إن "الرئيس بيار

بويويا توفي الليلة الماضية في باري

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