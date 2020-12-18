"صنع في إيران".. السعودية تعلن تدمير لغم بحري جنوب البحر الأحمر

2020/12/18 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ،الجمعة، تمدير لغم بحري زرعه الحوثيون المتحالفون مع إيران جنوب البحر الأحمر.

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