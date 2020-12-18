وزير الموارد المائية العراقي يتولى ملف التفاوض مع تركيا بشأن نهر دجلة

2020/12/18 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية …

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