الكاظمي يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد الصوم

2020/12/18 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، المواطنين الأيزيديين بمناسبة حلول عيد الصوم.

وأكد رئيس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه (18 كانون الاول 2020)، على "عمق النسيج الاجتماعي العراقي الذي اتخذ من الوئام والتعايش سُلّماً يرتقي به الى غد أفضل تحت ظل عراقنا الزاهي بألوان أطيافه وثراء تنوّعه".

وتاليا نص التهنئة:

أتقدم لأبناء شعبنا من الأيزيديين بخالص التهاني والتبريكات بحلول عيد صوم إيزي.

وبهذه المناسبة نقلّد أبناء شعبنا الأيزيدي في العراق والعالم أجمل كلمات المحبّة والأخوة، ونوثّق عُرى صلتنا جميعاً بهذا الوطن العزيز الذي جمعنا على الخير والسلام والفخر بالانتماء له، ونؤكد سعينا الدائب لدعم اهلنا الأيزيديين لكي نراهم العام القادم بكامل الاستقرار في مناطقهم.

ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد عمق النسيج الاجتماعي العراقي الذي اتخذ من الوئام والتعايش سُلّماً يرتقي به الى غد أفضل تحت ظل عراقنا الزاهي بألوان أطيافه وثراء تنوّعه.

كل عام وأنتم بخير ورفعة، أعزة في دياركم وكرماء في بلدكم

مصطفى الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء

18 -كانون الأول-2020

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