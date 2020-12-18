2020/12/18 | 19:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة مختصة بتجارة المخدرات في ميناء ام قصر.

وذكرت المديرية، في بيان، ان “قوة من مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ام قصر تطيح بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات مكونه من سبعة متهمين في ام قصر”.

وأشار البيان، الى ان “المتهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٢٨ مخدرات”، مضيفا ان “عملية القبض جاءت من خلال تنفيذ امر قبض قضائي بحقهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات”.

وبين انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تعلن الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في ام قصر 7 SKY TV.

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